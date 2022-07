Drie voetbalsters over hun Leeuwinnen: ‘Natuurlijk droomde ook ik van profcarrière’

‘Ik ben, net als Sherida, een harde werker’

Voedingsconsulent Cara van den Rijken (34), centrale verdediger Vrouwen 1 RKVV Wilhelmina, Den Bosch



,,We zijn met ons team in 2017, dat ene jaar dat Oranje in eigen land het EK won, naar best veel wedstrijden geweest, maar een tripje naar Engeland? Dat zit er helaas niet in. We gaan als team binnenkort al naar Gent, dus nog een reis werd een beetje te veel. Ik zal het op tv moeten volgen en voor mij geldt wat waarschijnlijk voor veel Nederlanders geldt: naarmate de Leeuwinnen verder komen, word ik steeds enthousiaster. Dan zal ik ook wel een dagje vrij nemen om een wedstrijd in de kroeg te kijken. Ik let vooral op middenvelder Sherida Spitse. Ze is al vaak door de pers afgeschreven, maar nog steeds een van de prominente spelers: een harde werker en een belangrijke coach voor de anderen.