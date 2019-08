Drie weken boerkaverbod: drie incidenten en geheime cijfers

De eerste volledig gesluierde vrouw die na de invoering van het boerkaverbod uit een bus werd gezet, was een Nederlandse moslimbekeerlinge die zelf voor de nikab had gekozen. Ze werd uit de bus gehaald door, naar haar eigen zeggen, ‘een agent met een Marokkaanse achtergrond’ van wie ze meer begrip had verwacht. Het boerkaverbod is in ieder geval smullen voor liefhebbers van ironie.