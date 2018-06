Drie zwaargewonden Pinkpop nog in zeer kritieke toestand

Bij het ongeluk vanochtend op de Mensheggerweg in Landgraaf kwam een voetganger om het leven. Het gaat om een 35-jarige man uit Heerlen: Gilles Boux de Casson. Hij werkte als vrijwilliger bij Bureau Pinkpop en voor poppodium Nieuwe Nor. ,,We zijn verslagen", zegt de directeur van het podium.



De drie gewonden zijn een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Zij zouden in levensgevaar zijn. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld. Over de identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog niks bekend gemaakt.