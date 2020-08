Driekwart Nederlanders heeft begrip voor mondkapjesplicht

Dat blijkt uit een representatieve peiling van onderzoeksbureau Markteffect. ,,Duidelijk is dat ‘de Nederlander’ geen eenduidige mening heeft over het mondkapje’’, zegt onderzoeksspecialist Krijn Vugts. ,,Driekwart heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht zou komen en zegt ‘dan moet het maar’, maar toch zijn meer mensen tégen zo’n verplichting dan voor.”

Zeven op de tien Nederlanders (69 procent) passen momenteel hun gedrag aan, zodat ze geen mondkapje hoeven te dragen. Veel mensen zien een mondkapje niet zitten omdat het de ademhaling zou bemoeilijken. Dat denkt althans een meerderheid (59 procent) van de Nederlanders. Slechts 16 procent zegt dat zich bij het dragen van een mondkapje minder goed aan andere regels te zullen houden.

Grondwet

De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam stellen vanaf woensdag mondkapjes verplicht in drukke winkelgebieden. In die twee steden klinken de alarmerende berichten over oplopende aantallen coronabesmettingen het hardst. In beide steden vindt, in tegenstelling tot de rest van het land, een kleine meerderheid dat mondkapjes verplicht moeten worden, blijkt uit de peiling.

Mondkapjes verplichten is echter in strijd met de Grondwet, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans in een interview met deze site.

,,De gemeente kan niet zomaar een grondrecht inperken, in dit geval het recht op persoonlijke levenssfeer. De gemeente mag mensen dus niet verplichten om een mondkapje te dragen. Net zoals de gemeente geen langebroekenplicht, bikiniverbod of hoofddoekverbod kan instellen. Dat Aboutaleb zegt: we doen wat nodig is, desnoods houden we ons maar niet aan de regels, is zeer zorgelijk. Dat doe je niet in een rechtsstaat.”

Noodtoestand

De noodtoestand is het enige middel om de Grondwet op te schorten, legt Voermans uit. ,,Maar dat moet de regering doen, dat kan niet op lokaal niveau.”

Volgens Voermans kunnen burgemeesters mondkapjes wel sterk aanraden. ,,Met de boodschap dat winkels anders misschien dicht moeten. Winkeliers kunnen mondkapjes verplichten, op straat kunnen ze worden uitgedeeld. Zo krijg je waarschijnlijk 90 procent van de mensen mee.”