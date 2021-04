‘Driekwart raadsleden Amsterdam bedreigd of geïntimideerd’

Een derde van de ondervraagde politici zegt zich zelfs wel eens vanwege het raadswerk onveilig te voelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse zender AT5 . De omroep vroeg de 45 Amsterdamse raadsleden om een reactie, 31 van hen reageerden. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp konden de raadsleden anoniem deelnemen. Bedreigingen, intimidatie en scheldpartijen via sociale media en de mail komen het meest voor. Maar ook blijkt er wel eens een fractievergadering te zijn binnengedrongen en bezet, worden raadsleden wel eens geïntimideerd door advocaten en anonieme telefoontjes in de late uren komen ook regelmatig voor.

Foto van pistool

,,Ik heb wel eens een foto van een pistool met kogels per mail opgestuurd gekregen met de suggestie om ‘langs te komen’ en te wachten totdat een probleem is opgelost,” zegt een raadslid. Een ander: “Ik ben wel eens met de dood bedreigd, maar ook discriminerend uitgescholden door een inspreker tijdens de commissievergadering.”



Veel van de raadsleden (65 procent) zien dat het debat in de raad, maar ook in de samenleving, de laatste jaren is verhard.