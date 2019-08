Drievoudig moordverdachte Thijs H. voor eerst voor de rechter

Video Ernstig ongeval Goes: ‘De kinderen vroegen of hun moeder nog leefde’

15 augustus De Zierikzeese Jitske Plugge was met haar gezin onderweg naar de kermis in Goes, toen vlak voor haar het ernstige ongeval gebeurde waarbij zestien mensen gewond raakte. Ze schoot meteen te hulp en zag de ravage van dichtbij. ,,Huilende, gillende, bloedende kinderen, het was hartverscheurend.”