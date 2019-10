Driftbui in de supermarkt? ‘Niet uit laten razen, maar knuffelen’

Wil je je aankleden? Nee! Trek je schoenen even aan. Nee! Kom van die bank af, we moeten weg. Nee! Peuters in de welbekende ‘twee is nee’ fase doen lekker wat ze zélf willen. En dat kan frustrerend zijn voor vaders of moeders die tóch al bijna te laat zijn voor school of dringend naar het werk moeten voor die ene vergadering.



Met een andere opvoedstijl kan het leven met een peuter een stuk relaxter worden, stelt Simone Davies. De van oorsprong Australische is Montessorileraar en helpt ouders die stijl ook thuis bij jonge kinderen toe te passen. Hoe dat precies moet, beschrijft ze in haar nieuwste boek Montessori voor thuis; hoe je peuters ontspannen opvoedt tot nieuwsgierige en zelfstandige kinderen.