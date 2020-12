Drillrapvete oorzaak steekpartij in Amsterdamse Albert Heijn

Winkelend publiek werd gistermiddag opgeschrikt door een steekpartij in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat. Een man in een witte hoody stak in op een medewerker van de supermarkt. Die werd in zijn nek geraakt en is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Drillrapgroepen uit Zuidoost

Diverse bronnen bevestigen aan Het Parool dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. Die groep is weer nauw verbonden aan drillgroep KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende.

De dader zou gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen. Op sociale media zijn beelden geplaatst van een nieuwsbericht over de steekpartij met daarbij de tekst ‘fogwinning’.

Vrienden van het slachtoffer zijn woedend omdat hij zich niet heeft kunnen verdedigen, omdat hij op zijn werk geen mes kan dragen.

Escalatie

Jongerenwerkers, hulpverleners en de politie in Amsterdam-Zuidoost proberen uit alle macht een verdere escalatie van het conflict te voorkomen.

De verschillende kampen in de drillrapscene van Zuidoost leven al lange tijd op voet van oorlog met elkaar, met grof geweld over en weer.

Kapmessen

Dieptepunt was de steekpartij bij Bijlmerflat Florijn waarbij twee leden van KSB en een groepje leden van FOG op 3 september 2019 slaags raakten, onder meer met kapmessen. Alexio F. (19) stak de 18-jarige FOG-rapper Jay-Ronne Grootfaam volgens justitie van achteren met een mes in zijn hals, waarna die in een ziekenhuis overleed.

Ook na die fatale steekpartij bleven de groepen elkaar uitdagen en bedreigen. Zo werden zelfs elkaars familieleden opgezocht.

Oproep moeder

De moeder van KSB-frontman KarmaK riep de jonge mannen onlangs met klem op hun vijandigheden te staken.

Dat gebeurde niet. Op straat en op sociale media zoals Snapchat en Instagram gaan de bedreigingen, beledigingen en intimidaties door. Dinsdagavond werden volop reacties gepost waarin werd verwezen naar het slachtoffer (‘Denna’), dat in de middag tussen het winkelpubliek in de supermarkt zou zijn ‘gepackt’ en ‘gecheft’ door iemand uit het kamp van FOG, die hem ‘5 keer’ in zijn nek zou hebben gestoken.

Zwaargewond

De politie kan dat laatste niet bevestigen en wil slechts kwijt dat de AH-medewerker zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht.

In online berichten over de steekpartij bij Albert Heijn werd ook gerefereerd aan een schietpartij in Amsterdam Zuidoost afgelopen oktober. Daarbij werd rapper Chrisjeboy neergeschoten op de galerij bij zijn woning. Rapper Chrisjeboy heeft veel vrienden die tot de KSB (Kikkenstein Bende) worden gerekend.