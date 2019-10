Dringend tekort aan pleegouders, vorig jaar bijna duizend plekken te weinig

Volgens de koepelorganisatie zijn er jaarlijks minstens 3500 nieuwe opvangplekken nodig. Vorig jaar kwamen er maar 2566 bij, bijna 1000 te weinig. Nu telt Nederland ruim 16.500 pleeggezinnen. Het aantal kinderen en jongeren dat vorig jaar voor korte of langere tijd in Nederlandse pleeggezinnen woonde, bedroeg ruim 22.700.

Het tekort aan beschikbare pleegouders betekent dat de beste match tussen kind en gezin niet altijd mogelijk is. ,,Idealiter wil je drie tot vijf keuzes voor een kind en die zijn er nu niet altijd”, vertelt Janette Reukers van Pleegzorg Nederland. ,,Ook bestaat er nu een risico dat kinderen niet op tijd of helemaal niet kunnen worden geplaatst in een pleeggezin. In het ergste geval worden ze dan in een crisisopvang geplaatst.”

Deeltijd

Naast het tekort aan beschikbare mensen is er ook een gebrek aan variatie in het soort pleegouders. ,,We hebben gemerkt dat veel mensen niet weten dat er verschillende manieren zijn om pleegouder te zijn. Daardoor denken veel van hen bij voorbaat al dat pleegzorg niets voor hen is”, aldus de organisatie. De campagne moet onder meer duidelijk maken dat iemand ook pleegouder kan worden in deeltijd.



Pleegzorg Nederland benadrukt het belang van een thuis voor de kinderen. ,,Pleegzorg doe je samen, met ouders, kinderen en pleegouders. Om kinderen met succes en duurzaam in een gezin te plaatsen, is een zorgvuldige match tussen kind en pleegouders cruciaal”, aldus Pleegzorg Nederland.