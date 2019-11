‘Drinken alcohol al vijf jaar stabiel’

Dat staat in een rapport van het Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP. Nederlanders dronken vorig jaar gemiddeld 6,99 liter pure alcohol, in 2014 was dat 6,97 liter. Dat komt erop neer dat in Nederland dagelijks 26,8 miljoen glazen bier, wijn of gedistilleerde drank worden gedronken. Volgens STAP drinkt 60 procent van de Nederlanders van 19 jaar en ouder daarmee meer alcohol dan de Gezondheidsraad adviseert. Risicogroepen, zoals jongeren en zwangeren, zijn volgens de organisatie wel minder gaan drinken in de afgelopen jaren.

Vanaf de jaren 60 tot eind jaren 70 van de vorige eeuw is het alcoholgebruik in Nederland explosief gestegen, van 2,5 liter pure alcohol in 1960 per hoofd van de bevolking tot ruim 9 liter in 1979. Het gebruik bleef in de jaren 80 en 90 op dat hoge niveau hangen. Na ongeveer 2000 is het alcoholgebruik gaan dalen tot net onder de 7 liter pure alcohol per Nederlander.