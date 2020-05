Droevige dag in DierenPark Amersfoort: het jong van olifant Indra leeft waarschijnlijk niet meer

Zij dragen al een mondkapje: ‘Ik flirt nu met mijn ogen’

8:00 Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. De kapjes zullen dan ook meer deel uitmaken van het straatbeeld, van modieuze exemplaren tot verknipte overhemden. Vijf mensen die al langer een masker dragen vertellen over hun ervaringen en de reacties. ,,Mensen staren me aan’’.