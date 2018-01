Dronken burgemeesters en wethouders: tien pijnlijke voorbeelden

Volledig scherm Stefan Huisman is het meeste recente 'alcoholslachtoffer' in gemeentebestuurlijk Nederland. © Ron Magielse Volledig scherm Guusje ter Horst werd als eerste burger van Nijmegen ook ooit betrapt. Lang geleden, 1988, maar wel smeuïg en pijnlijk tegelijk is de affaire rond burgemeester Bert Smallenbroek van Smallingerland en collega Sytze Faber van Hoogeveen. Tijdens een avond doorzakken ontstaat een knokpartij met een groep jongeren. En dan zouden ze ook nog op weg zijn geweest naar een bordeel. Het kost Smallenbroek zijn baan. In Hoogeveen mag Faber wel blijven.



En neem de joviale Hans van Dun, in 1994 burgemeester van Loon op Zand. De populaire Bourgondiër en raakt opspraak als hij met een borrel op in de sloot belandt. Hij moet 1750 gulden (bijna 800 euro) boete betalen wat hem het vertrouwen van alle fracties in de gemeenteraad kost. 1 januari 1995 stapt hij daarom op.



Dat het ook in grotere gemeenten wel eens mis kan gaan met besturen en alcohol bewijst wethouder Piet Keijmis in 2004 in carnavalsstad Maastricht. Na diverse beschuldigingen van openbare dronkenschap stapt hij op met de verklaring dat hij 'iemand is die sterk meeleeft met de gebeurtenissen en wanneer die een feestelijk karakter hebben, leef ik daar graag in mee. Soms lijk ik daar te ver in te gaan.’

Een bekende naam in dit rijtje is die van Guusje ter Horst die in 2006 als burgemeester van Nijmegen met alcohol wordt betrapt achter het stuur. Het is ‘maar’ ietsje te veel en de zaak wordt afgedaan met rijontzegging van een uur en 220 euro boete. Ze hoeft niet op te stappen, ook niet als de zaak een maand na het incident de publiciteit haalt.



Helma Ton, burgemeester van het sjieke Blaricum, overkomt in datzelfde jaar hetzelfde. Ze rijdt bij de snackbar een alcoholfuik in. ,,Ik had non-stop aan de telefoon gezeten, koken was er bij ingeschoten. Ik had een lege maag…’’ Vertelde Ton later zelf. Enorm gênant vond ze het, de medialawine liet ze maar gebeuren, ze bood excuses aan en dronk nooit meer tot haar geplande vertrek in 2007.

Wethouder Henk van de Kerk van Baarn is in 2010 niet meteen eerlijk over zijn opstappen: politieke redenen. Bij de politierechter moet hij kort daarna toegeven dat het feit dat hij betrapt is voor rijden onder invloed daarbij de echte doorslag heeft gegeven. Van de Kerk, die nota bene wethouder verkeer was, kreeg een boete van 1000 euro.



In 2010 zit ook burgemeester Jos Houben van Barneveld dronken achter het stuur. Althans, met iets te veel alcohol in zijn bloed. Houben gaat door het stof bij de fractievoorzitters van de gemeenteraad en die vergeven hem: hij mag blijven.

Volledig scherm Wethouder van Son bij de receptie een postduivenvereniging die zijn 100-jarig bestaan vierde. © Olaf Smit Jean Paul Gebben kruipt in de eerste maanden van 2016 naar zijn afgang toe als burgemeester van Renkum als er een foto gaat circuleren van de burgervader met een 17-jarig meisje. Gebben blijkt op die foto flink aangeschoten te zijn geweest terwijl hij piketdienst had, voor calamiteiten. Dat is de druppel: hij moet opstappen. Maar met Gebben is het alweer oké. Uitgerekend in de plaats met de naam Losser krijgt hij een tweede kans als burgemeester.