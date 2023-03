Dronken man (49) springt op dak van politieauto in Tilburg, bijt agent tijdens aanhouding

Reacties op weggooicul­tuur: ‘Een wasmachine ging vroeger 20 jaar mee’

‘Het maakt niet uit waar je kleding koopt, duur of goedkoop maar de kwaliteit is doorgaans ronduit slecht’ en ‘Het kabinet gaat het wantrouwen bespreken. Geeft aan dat zij de werkelijkheid zelf niet onder ogen ziet’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 25 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.