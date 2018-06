Dronken vader met twee kinderen van de weg gehaald door politie

De politie Oost-Nederland heeft gisteravond een dronken vader van de weggehaald, nadat hij slingerend over de N337 (Overijssel) reed terwijl zijn twee kinderen in de auto zaten. Zijn rijbewijs is ingenomen en ook de Kinderbescherming is op de hoogte gebracht van het incident.