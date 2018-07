Droogte funest voor zeldzame beekvissen: 'Een rampscenario'

Stichting RAVON heeft waterschappen ingeseind. Zij kunnen het leed iets verzachten door het onttrekken van water in de buurt van beken te verbieden en streng te handhaven. Beken kunnen op kritieke plekken ook met grondwater van andere plekken stromend worden gehouden. In uiterste nood is het ook een optie om vissen te vangen op plaatsen die dreigen droog te vallen en verderop in de beek weer uit te zetten.

Egels en teken

De droogte zal de komende periode nog wel even aanhouden. Vissen zijn niet de enige dieren die het zwaar hebben. Ook egels hebben veel last van de aanhoudende hitte en droogte. Bij de egelopvang in Zoetermeer hebben ze al minimaal twee keer zo veel egels binnengekregen als normaal rond deze tijd, vertelt vrijwilligster bij de opvang Rosalind Bos. ,,Meestal begint de piek in augustus doordat het dan aardig warm is. Maar er zijn nu al een stuk of 25 zeer verzwakte egels bij ons gebracht.'' De insecten die ze eten verdwijnen nu diep onder de grond.