Droogte transformeert Texel tot Sahara

Ook de afgelopen dagen had de in De Cocksdorp woonachtige Krebaum het druk met fotograferen. ,,Er was brand in een heideveld bij de vuurtoren, dat pak ik dan meteen mee.” Fotograaf is Krebaum ‘nog niet’. ,,Maar ik wil het wel graag worden.” Op Texel zit hij daarvoor goed. ,,De natuur is hier zo mooi. Ongelooflijk. Van de week ben ik naar De Slufter geweest (een grotendeels door duinen omsloten strandvlakte die in open verbinding met de Noordzee staat, red.). Tijdens eb kleurt het paars van de bloemen en planten, het is zo mooi om doorheen te lopen.”