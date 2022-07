Droomzaak Petra drie weken na opening dicht: ‘Dieven jatten voor duizenden euro's aan spulletjes’

poging doodslag Zelfs na uitspraak Frank Visser escaleert burenruzie volledig: ‘Buren vrezen voor hun leven’

Een al jaren etterende ruzie tussen een echtpaar en hun buurman in Haarlem is zelfs na bemoeienis van tv-rechter mr. Frank Visser volledig uit de hand gelopen. In een lokale supermarkt liepen de gemoederen tussen beide partijen dusdanig hoog op dat er met een hamer op iemands hoofd werd geslagen. Een kort geding moet eindelijk een einde maken aan het slepende conflict.

11:42