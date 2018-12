Drugsbaas pakken? Volg de pallets vol luchtdicht verpakt geld

Als wekelijks miljoenen euro’s misdaadgeld door je handen stromen, kun je niet meer elk briefje tellen. Criminelen wégen doorgaans papiergeld, waarbij de vuistregel opgaat: een kilo papiergeld staat gelijk aan een kilo cocaïne. Een groothandelaar in drugs heeft al gauw zo’n 100 kilo aan papiergeld liggen. De biljetten worden luchtdicht verpakt op pallets gestapeld.



Die enorme hoeveelheden geld moeten worden witgewassen. Dus worden letterlijk honderden kilo’s papiergeld de grens over gesmokkeld, om bij minder goed bekendstaande banken in bijvoorbeeld Oost-Europa op een rekening te worden gestort. Niet zelden volgen er overboekingen naar Azië, Afrika, Zuid Amerika, om uiteindelijk via een leenconstructie weer in Brabant terug te keren. Welkom in de financiële huishouding van Nederlandse topcriminelen.