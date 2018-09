'Drugsbende in Almelo kreeg hulp van foute agenten'

Er is een verband tussen het onderzoek naar twee verdachte politieagenten en de invallen die de politie dinsdag deed in de Almelose Wondebuurt. Dat verklaren betrouwbare bronnen uit de Turks-Almelose gemeenschap aan Tubantia.

Langdurig lekken

Het zou gaan om de in Almelo woonachtige politieagenten K. en E., die in april van dit jaar werden aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Tubantia openbaarde destijds dat de jonge dienders gearresteerd zijn vanwege het langdurig lekken van onderzoeksinformatie aan criminelen.

De ontvangers van de politie-informatie zouden lid zijn van de Turkse drugsbende waartegen de overheid dinsdag met groot machtsvertoon optrad. „Die bende kreeg van de agenten onder meer te horen naar welke adressen de politie onderzoek deed vanwege mogelijke wietplantages”, zegt een van de bronnen.

Vrijlating

K. en E., twee agenten van Turkse komaf, werden in april korte tijd vastgehouden om het onderzoek niet te beschadigen. Kort daarna werden ze vrijgelaten omdat er geen reden was om ze nog langer vast te houden. Wel zijn de twee nog altijd verdachten.

De verdachte agenten wonen zelf in de Wondebuurt, het wijkdeel dat dinsdag door een grote politiemacht doorzocht is. Daardoor kennen ze verschillende leden van de gezochte wietbende al lang. In een Almelose sportschool, waar een van de agenten en een aantal Turkse criminelen samen sporten, zouden de banden de afgelopen jaren zijn aangehaald.

De agenten, die in Deventer en bij een politieteam in Gelderland werkzaam zijn, hebben volgens dezelfde bronnen eerder ook informatie gelekt over onderzoeken naar illegale gokactiviteiten.

Quote Politiemen­sen hebben dezelfde rechten als verdachte burgers, zij zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen Oscar Dros, politiechef van de eenheid Oost-Nederland

Reactie politie

De politie wil niet inhoudelijk reageren op het vermeende verband tussen de agenten en de drugsbende. „Omdat beide onderzoeken nog lopen kunnen we het bevestigen noch ontkennen”, zegt een woordvoerder. „We houden de kaarten liever nog even tegen de borst.”