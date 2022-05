Drugscriminelen zetten 3 miljard om in Oost-Nederland: dat is bijna net zoveel als PostNL

Vluchtelin­gen in noodopvang trekken het niet: koud, geen deuren en douche kan niet op slot

No good. Die twee woorden liggen op het puntje van de tong bij vluchtelingen die sinds donderdag worden opgevangen in Kamp van Zeist in Soesterberg. Het gebrek aan privacy en de Spartaanse leefomstandigheden leiden al vier dagen tot incidenten. Politie op het terrein is geen uitzondering. ,,De stress hier is enorm. Mijn moeder durft nauwelijks te douchen.”

2 mei