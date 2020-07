‘Drugsgebruik loopt uit de hand: er klopt iets niet als samenleving zo genarcotiseerd is’

Nog vóór in Amsterdam de advocaat van een kroongetuige werd doodgeschoten en nog vóór de politie op het Brabantse platteland een zeecontainer met een martelkamer ontdekte, noemde Teun Voeten Nederland al een ‘narcostaat’. De antropoloog en oorlogsfotograaf was - in 2018 - gepromoveerd met een studie naar het drugsgeweld in Mexico en zag verontrustend veel overeenkomsten tussen het Latijns-Amerikaanse land en Nederland. ,,Ik kreeg meteen van iedereen te horen dat het wel mee viel. Maar die martelkamer die de politie pas in Wouwse Plantage heeft gevonden, bewijst toch wel dat Mexicaanse toestanden hier dichterbij zijn dan je zou denken. Het laat zien wat voor walgelijke, smerige business die drugsindustrie is.”