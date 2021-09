Drugsimperium Utrecht: een stad van piepjonge dealers, invloedrijke families en héél veel cocaïne

Tassen vol drugs en geld en agenten met mitrail­leurs: het leek wel een filmscène in deze Utrechtse woonwijk

14 april Agenten met mitrailleurs in de hand die de entree in de gaten houden; rechercheurs die met tassen vol bankbiljetten en pakketten drugs de woning verlaten. Bewoners van de Van Brammendreef in de Utrechtse wijk Overvecht dachten deze week dat ze in een filmscène terecht waren gekomen.