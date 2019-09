‘Drugskartel Tito en Dino gelieerd aan voortvluchtige topcrimineel Ridouan T.’

Advocaat kroongetui­ge Nabil B. doodgescho­ten in Amsterdam

9:05 Een man is vanochtend doodgeschoten op Imstenrade in Amsterdam-Zuid. Het gaat om Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.. B. heeft zijn beschermingsdeal met het Openbaar Ministerie deels opgezegd.