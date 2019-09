‘Drugskartel Tito en Dino gelieerd aan voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi’

LIVE | Advocaat ten minste twee keer onder vuur genomen door jongen met een hoodie

10:26 Het slachtoffer van de liquidatie vanochtend in Amsterdam is advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Wiersum was naast advocaat ook rechter. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.