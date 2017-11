Drugskoerier ontkomt na dollemansrit waarbij hij zakken met wiet uit de auto strooit

Video Advocaat laakt controles Strafhof: Meenemen vergif is eenvoudig

29 november Hoe kon de 72-jarige Slobodan Praljak voor de ogen van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag zelfmoord plegen? Dat de verdachte doodleuk gif mee de rechtszaal in kon nemen, wekt over de hele wereld verbijstering.