Drugslabs draaien op volle toeren: ‘We hebben in Nederland de beste labs van de wereld’

Kaag schrapt Qatar uit handelsmis­sie nadat ze zich uitsprak voor boycot WK

2 maart De geplande virtuele handelsmissie naar Qatar, later deze maand, gaat niet door. Dat meldde Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vanmorgen in de AD-webserie ‘Gamen met politici'. Het land is stilzwijgend geschrapt uit het rijtje Golfstaten waaraan minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met Nederlandse ondernemers een digitaal bezoek zou brengen. Dat gebeurde nadat Kaag zich als D66-lijsttrekker uitsprak vóór een boycot van het WK voetbal in Qatar.