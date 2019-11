Drugsproblematiek in Nederland: ‘Sneller paar gram cocaïne besteld dan pizza’

Het is nogal een lijstje, dat de Amsterdamse veertiger Bas (*) oplepelt als hem gevraagd wordt welke drugs hij zoal gebruikt.

Xtc: soms op feestjes, om een verliefd gevoel te krijgen, onderdeel van de feestfamilie te zijn.

Cannabis: aan het eind van de week om lekker te ontspannen.

Paddo’s: een paar keer per jaar, in de bossen, om contact te maken met Moeder Aarde, spirituele gevoelens los te maken.

Amfetamine: af en toe op festivals, om langer door te kunnen en vermoeidheid niet te voelen.

Lachgas: als het uitkomt, gewoon voor de lol.

Cocaïne: bijna nooit. Duur, en het verdooft de intuïtie.



Zelf spreekt hij liever van psychoactieve middelen; alcohol, koffie en tabak schaart hij net zo goed onder die paraplu. Wat hij neemt, hoeveel en hoe vaak, dat hangt af van de gelegenheid, van zijn agenda de dag erna, van het gezelschap met wie hij op pad is. Het nemen van drugs beschrijft hij als een ‘minivakantie’. De ene keer gaat hij ‘op reis’ om alles lekker los te laten, de andere keer om op een andere manier naar zichzelf te kijken, naar het leven dat hij leidt. ,,Het kan je veel over jezelf leren.’’