‘Drugssoldaat’ Abdenabbi werd gepakt bij simpele verkeerscontrole en moet nu de cel in

Toch valt hij niet veel later door de mand. De problemen worden voor Abdenabbi pas écht groot als hij bij een verkeerscontrole staande wordt gehouden. Hij heeft een wapen op zak en probeert te vluchten. ,,Maar hij valt en dus kunnen agenten hem aanhouden. Op zijn telefoon vinden ze gesprekken over ‘paarden’ en ‘blokken’’’, vertelt verslaggever Niels Dekker van AD De Dordtenaar, die bij de rechtszaak aanwezig was. En zo wordt de 28-jarige Rotterdammer verdachte in een strafzaak.

