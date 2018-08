'Druk? Een understatement, het is gekkenwerk in de bouw'

Rudy Evers, dakdekker bij Primodak in Utrecht, laat weten dat zijn bedrijf al twee maanden geen nieuwe klussen aanneemt. ,,Het was vorig jaar hectisch, maar 2018 is extreem. Zeker na de heftige storm in januari kregen we veel schademeldingen. We zijn nog steeds beschadigde daken aan het herstellen. Dat zijn klussen naast je reguliere werk.''



De topdrukte zorgt ervoor dat Evers alleen zijn vaste klanten helpt, voor nieuwe klanten is voorlopig geen ruimte. ,,Onlangs had ik een dame aan de lijn van wie het dak lekte. Ze was in tranen, want wij waren al het vijfde bedrijf waar ze nul op rekest kreeg. Ze klonk inmiddels behoorlijk radeloos'', aldus Evers.



Een telefonische rondgang langs veertig dakdekkers, timmerlieden, stucadoors en schilders leert dat de wachttijden niet alleen in de Randstad fors oplopen, maar in heel Nederland. Sommige bouwbedrijven zijn zo druk dat ze de telefoon niet eens opnemen. Als ze het wel doen, is de boodschap overal hetzelfde: meer dan genoeg werk!

Afdingen

Bij stukadoorsbedrijf Broeren en Van Osch in het Brabantse Sint-Michielsgestel bijvoorbeeld. Ook deze stucadoors hebben een wachtlijst. ,,Als je je buitengevel wil laten stucen, ben je in het voorjaar van 2019 aan de beurt. Het lijkt wel of heel Nederland zijn huis aan het verbouwen is'', aldus Michel Broeren.



Volgens de stucadoor heeft het voorlopig geen zin af te dingen op de prijs. ,,Tijdens de crisis was dat mogelijk, nu niet meer. Dan mogen ze een ander bedrijf bellen. Het is terecht dat de tarieven voor ons werk omhoog gaan, want we hebben lange tijd onder de prijs gewerkt. Het gaat nu crescendo, maar wij zijn de slechte periode nog niet vergeten. Tien jaar lang ging het beroerd in onze bedrijfstak.''

Broeren is samen met timmerman Wim Giesbers bezig met de renovatie van een huis in Nijmegen. De twee merken op dat het nu al lastig is voldoende vakmensen te vinden. ,,Laat staan over een paar jaar. De gekte in de bouw duurt nog wel even en veel collega's zijn begin zestig. Die zijn binnen vijf jaar allemaal weg. Door de crisis zijn er veel minder mensen in onze sector werkzaam, dat tekort los je niet in een paar jaar tijd op. Dus wij vrezen dat de consument nog lange tijd veel geduld moet hebben.''

Bel op tijd

Norbert Rijnbeek van timmerbedrijf J. den Heijer uit Den Haag geeft aan dat mensen de klussen aan hun huis goed moeten inplannen. ,,Bel op tijd! Dat is de belangrijkste tip die ik kan meegeven. Dat geldt zeker voor het grotere werk, voor kleinere klussen valt er altijd wel wat te regelen. We zijn best flexibel, maar als er een half huis moet worden vertimmerd, is het een ander verhaal. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van onze leveranciers van bouwmaterialen. Daar zit de nodige druk op. Beton, maar ook specifieke producten als deuren zijn niet aan te slepen. Hierdoor lopen de wachttijden ook op'', aldus Rijnbeek.

Zelfs een flexibel bedrijf als KlusHeeren moet alle zeilen bijzetten om de planning bij te houden. ,,Wij werken met honderd gepensioneerde vakmensen. We zijn flexibel inzetbaar in heel het land, maar ook wij moeten vaker 'nee' verkopen. Spoedklusjes lukken trouwens meestal nog wel binnen een paar weken, daar zorgen we gewoon voor'', aldus Mark van der Stok namens de bouwvakkers op leeftijd.

Lekkende goten

Nu de economie blijft aantrekken, is de verwachting dat bouwbedrijven ook in 2019 een extreem druk jaar voor de boeg hebben. Vooral de dakdekkers 'vrezen' de komende winterperiode. Dakspecialisten Matthijs Heijkamp uit Gouda en Rudy Evers uit Utrecht voorspellen meer lekkende dakgoten. ,,Door de hitte van deze zomer zijn de naden van zinken dakgoten uitgezet. Als het straks koud wordt, zet het zink juist de andere kant op. Hierdoor zullen er meer lekkages optreden'', aldus de dakdekkers.



Ondanks de extreme drukte, blijven de meeste klussers er rustig onder. ,,We hebben maar twee paar handen, het is even niet anders. Deze situatie is het vervelendst voor de klant, want die wordt qua geduld behoorlijk op de proef gesteld."