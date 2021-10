Drukke avondspits door ongelukken en weekendjes weg

Het is vanmiddag en -avond druk op de weg. De ANWB telde op het hoogtepunt, omstreeks 16.45 uur, in totaal 648 kilometer file, goed voor een tweede plek in de lijst van drukste spitsen dit jaar, aldus een woordvoerder.

De drukte komt vooral door veel vertragingen door van ongelukken. Zo leidde een ongeluk op de A58 tot een file van 37 kilometer, met een uur vertraging. Richting Avenhorn stond een auto in brand en daar was de vertraging ook meer dan een uur. Op de A50 bij het Gelderse Hoenderloo stond 17 kilometer file.

,,Daarnaast lijkt het erop dat de drukte komt doordat veel mensen nog een weekendje weg willen omdat de weersvoorspellingen goed zijn”, aldus de zegsman.

Drukste spits tot nu toe

Vorige week vrijdag stond er 650 kilometer file, dat was de drukste spits van dit jaar tot nu toe. Voornamelijk ongevallen, regen en werkzaamheden zorgden vorige week voor problemen.

Dit soort cijfers zijn sinds corona niet meer voorgekomen. Automobilisten laten zich over het algemeen bijna net zoveel zien op de weg als voor de coronacrisis, merkt ook het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de zomer te zien was, zet door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.

Nog steeds nemen beduidend minder mensen de trein, bus, metro of tram dan voor de uitbraak van het coronavirus.

Hoe erg het komende weken wordt

Hoe erg het de komende weken wordt, kan de ANWB nog niet zeggen. ,,Want we weten niet hoeveel mensen weer naar kantoor zullen gaan. Daar hangt het vooral vanaf", aldus Edwin Gerritsen. De signalen beloven echter weinig goeds. Bij de meeste bedrijven mogen de werknemers gewoon weer op kantoor werken. Een deel zal er voor kiezen om deels thuis te blijven werken, maar het is nu nog onduidelijk hoe groot die groep is.

Of het weer zo druk wordt als voor corona, zal binnenkort blijken. Van oudsher zijn oktober en november namelijk de drukste maanden van het jaar. In deze periode, als de dagen weer donker worden en het weer verslechtert, hebben we normaal de langste files. Zelf verwacht Gerritsen niet dat het dit jaar al zo erg wordt als vóór corona. ,,Maar het zal zeker drukker worden.’’

Gewend

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs juist in een onderzoek dat mensen zo gewend zijn geraakt aan thuiswerken dat de lange files in de spits voorlopig niet meer terugkeren. Ambtenaren moesten zich volgens hoofdonderzoeker Edwin Buitelaar afvragen of geplande uitbreidingen van wegen nog wel nodig zijn.

Het Planbureau verwacht na uitvoerige gesprekken met thuiswerkers dat het totale aantal ritjes met de auto voor en na corona gelijk blijft, maar dat vooral een deel van het woon-werkverkeer ook na de coronacrisis wegvalt. Minder verkeer op die piekmomenten - zelfs al is dat maar een klein beetje - leidt al heel snel tot veel minder files. Volgens het PBL gaan mensen nu vaker om andere redenen de deur uit, bijvoorbeeld om te winkelen, familie of vrienden te bezoeken of te reizen. Alleen doen ze dat meer verspreid over de dag.

