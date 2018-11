Drukke avondspits, later mogelijk glad door natte sneeuw

UpdateAutorijdend Nederland mag zich gaan opmaken voor een drukke avondspits, zo meldt Rijkswaterstaat. Hoewel later vandaag heel misschien de eerste sneeuw van de winter zal vallen, zijn het vooral het druilerige weer en de vele auto’s op de weg die voor het nodige fileleed zullen zorgen. Pas vanavond kan natte sneeuw in het noorden en oosten van het land voor lokale gladheid op de weg zorgen.

Volgens Rijkswaterstaat wordt het vanaf 16.00 uur drukker op de weg. De avondspits zal aanhouden tot ongeveer 18.30 uur. Het druilerige weer in combinatie met de vele auto's op de weg op een dinsdagavond, zal tot files leiden. Mocht er dan al natte sneeuw vallen, dan heeft het verkeer daar niet al te veel last van. De temperatuur van het asfalt is dan nog hoog genoeg om het niet te laten bevriezen.

Pas na de avondspits zal neerslag lokaal kunnen leiden tot gladheid. Dat zal dan vooral kunnen voorkomen in het noordoosten van het land. Volgens Weerplaza trekt er een neerslaggebied vanuit Duitsland naar het oosten en noordoosten van Nederland. ,,Dat trekt nu net Drenthe binnen", zegt meteoroloog Ben Lankamp. ,,Er valt (mot)regen die vanavond kan overgaan in natte sneeuw. Of het dan ook echt gaat sneeuwen, dat hangt van de intensiteit van de neerslag van dat moment af. Die kans lijkt klein, maar het zou de eerste sneeuw van dit winterseizoen kunnen zijn.’’ De verwachting is niet dat de sneeuw blijft liggen, maar dat de nattigheid kan zorgen voor wat gladheid in het noordoosten.

Rond middernacht wordt het volgens Weerplaza in het noorden namelijk weer droog en klaart het op. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt wat voor gladheid kan zorgen. In het zuidwesten blijft het bewolkt en is het minder koud. Daar valt ook enige tijd motregen. ,,Mocht de temperatuur daar nu wel tot of onder het vriespunt dalen, dan kan het ook daar her en der glad worden’’, zegt Lankamp. ,,Dat geldt voor Zeeland en mogelijk het zuidwesten van Noord-Brabant.’’