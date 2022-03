Drukke wegen door sneeuw in midden en oosten, dun laagje blijft liggen

Na een zonnige maart doet april toch wat hij wil, blijkt maar weer. Een flinke weersomslag zorgt ineens voor koude lucht, bewolking en zelfs een laagje sneeuw. De eerste sneeuwbuien zijn deze ochtend al gevallen in het midden en oosten van ons land, waar soms zelfs ook een laagje is blijven liggen.

Code geel: zoveel Nederlanders stappen niet in de auto bij sneeuw, regen of storm

Druk op de weg

Het winterse weer zorgde vanochtend ook voor drukte op de wegen. Om 08.00 uur stond er op de A- en N-wegen in totaal 628 kilometer file, aldus een woordvoerder van de ANWB. ,,Het is een stevige ochtendspits.”

Code geel

In het zuiden sneeuwt het morgenochtend ook nog even, maar als de winterse neerslag stopt met vallen zal de dooi ook weer snel in het hele land inzetten. Toch nog even sneeuw dit jaar dus, maar de witte deken is van korte duur.