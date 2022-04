Drukste ochtendspits van het jaar, code geel in heel Nederland vanaf middaguur

Reacties op gebruik privémail De Jonge: ‘Hoelang kan hij nog fouten maken en doorgaan als minister?’

‘Nu laten we een land plat bombarderen en een bevolking uitroeien’ en ‘het lijkt wel of Hugo de Jonge zich verheven voelt boven de wet’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 6 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

6 april