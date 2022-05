Drukte op Schiphol vandaag ‘beheersbaar’

Dode gevonden in ingestorte tunnel bosgebied Heerlen: ‘De hoop zand werd steeds groter’

In een bosperceel in Heerlen hebben hulpdiensten in een ingestorte tunnel een stoffelijk overschot gevonden. Na urenlang graven zijn geen sporen van andere slachtoffers gevonden, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

6 mei