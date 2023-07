Drukte verwacht door start zomervakantie: ‘Ga goed voorbereid op pad’

Het wordt vrijdagmiddag druk op de weg, verwacht de ANWB. De scholen in de regio midden sluiten hun deuren wat zal leiden tot vertrekkend vakantieverkeer, aldus de verkeersinformatiedienst. Al vanaf het middaguur zullen er files ontstaan.

De meeste vertraging wordt verwacht op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden. Een extra hindernis voor vakantiegangers op weg naar Zeeland en de Belgische grens vormt de afsluiting van de Haringvlietbrug in de A29. Daardoor staan er naar verwachting vrijdagmiddag vroeg al lange files op de N57 en de A16. Richting Friesland is de Afsluitdijk in de A7 het grootste knelpunt, omdat daar werkzaamheden worden verricht aan de sluizen.

Files in Europa

Ook in het buitenland zijn dit weekend veel vakantiegangers onderweg. Op de Europese wegen richting het zuiden staan zaterdag naar verwachting lange files. In Frankrijk wordt het langzaam rijden op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens, aldus de ANWB. ‘De tourkaravaan bevindt zich zaterdag ten zuiden van Bordeaux en zondag tussen Limoges en Bordeaux. Dit levert lokaal drukte op en er zijn mogelijk wegafsluitingen’, schrijft de verkeersinformatiedienst.

Ook in Duitsland en Oostenrijk moet verkeer rekening houden met vertraging. Dat is ook het geval voor reizigers richting Italië, op de A13/A22 Brennerpas - Verona en in Zwitserland op de A2, de route via de Gotthardtunnel.

Vliegvelden

Schiphol houdt rekening met drukte op de luchthaven als gevolg van het begin van de zomervakantie. Die begint vrijdag in het midden van Nederland. Gedurende het weekend is er sprake van ‘piekdagen’, waarbij het gemiddelde aantal vertrekkende reizigers kan oplopen tot ruim boven de 77.000 per dag. Er is ook nog extra drukte door de nasleep van zomerstorm Poly, waardoor ruim vierhonderd vluchten uitvielen op de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen moeten voor gedupeerde passagiers hun vlucht omboeken.

Om de drukte enigszins te ondervangen, vraagt Schiphol reizigers zich goed voor te bereiden op hun reis. Dat gaat bijvoorbeeld om het op de hoogte zijn van inchecktijden en de verwachte drukte bij de beveiligingscontrole. De luchthaven ziet het liefst dat vakantiegangers zich online inchecken. Ook kunnen zij gratis een tijdslot reserveren voor de beveiliging.

Eindhoven Airport rekent in juli gemiddeld op zo’n 63 vertrekkende en 63 inkomende vluchten per dag. Bij elkaar opgeteld denkt de tweede luchthaven van Nederland deze maand ruim 651.000 reizigers over de vloer te krijgen. Dat is meer dan in juni toen Eindhoven Airport nog iets minder dan 634.000 passagiers telde. De zomervakantie begint voor de regio zuid, waar Eindhoven ligt, op 14 juli. Ook Eindhoven Airport raadt vertrekkende passagiers aan om vooraf een gratis tijdslot te reserveren voor de beveiliging.

Geen problemen verwacht

Problemen bij de vliegvelden zoals vorig jaar, waardoor met name bij Schiphol lange rijen in de vertrekhal ontstonden, worden dit jaar niet verwacht. Schiphol heeft heeft zo’n duizend nieuwe beveiligers aangetrokken, waardoor negen op de tien reizigers in de meivakantie - de generale repetitie voor de zomervakantie - binnen vijf tot tien minuten door de beveiligingscontrole heen kwam.

Ook Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde hebben aangegeven klaar te zijn voor de zomerdrukte. Zij verwachten geen problemen en zeggen genoeg personeel te hebben ingeroosterd om de vakantieperiode aan te kunnen.

Regio midden als eerste met zomervakantie

Midden is dit jaar als eerste aan de beurt voor vakantie. Onder die regio vallen heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant. Sommige kinderen gaan vrijdag voor de laatste keer naar school, anderen hebben donderdag al de laatste schooldag gehad.

Volgende week begint de zomervakantie in het zuiden van het land. Nog een week later zijn de kinderen in het noorden als laatste aan de beurt.

Op 21 augustus is de vakantie voorbij en gaan de kinderen in regio midden weer naar school. Op 28 augustus start het nieuwe schooljaar in het zuiden en op 4 september in het noorden.