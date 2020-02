Duiker zwaargewond in Maasbracht na problemen onder water

Bezorger door auto meege­sleurd bij ‘moordpo­ging’: Hij gaf gas en reed me zo aan

12:07 Maaltijdbezorger Martijn is zaterdagavond in het centrum van Nijmegen bewust geschept door een automobilist, die hem kort daarvoor al op zijn scooter had aangereden. Dat zegt de Nijmegenaar, die op de motorkap belandde en zo’n 15 meter verder op straat terechtkwam.