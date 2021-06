Duikers aangezien voor cocaïnecriminelen: ‘Ineens mitrailleurs op ons gericht’

‘Godfather’ Piet S. blijft vastzitten om te voorkomen dat hij in Zuid-Amerika van pensioen geniet

10 juni Het Openbaar Ministerie is bang dat Piet S. (65) uit Voorburg, hoofdverdachte in een omvangrijke internationale drugszaak, vlucht naar een Zuid-Amerikaans land als hij maar even de kans krijgt. Hij zou mogelijk een leuk huisje in Ecuador bezitten, waarvoor hij in Nederland al badkamerspullen heeft besteld.