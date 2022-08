Duitse brandstofprijzen schieten weer omhoog, deze pomphouder kwam ervoor terug van vakantie

Nabestaan­den geschokt dat dader koelbloedi­ge executies mogelijk vrijkomt: ‘Wij hebben levenslang’

Supermarkt-moordenaar Appie A. komt waarschijnlijk vrij. In 1990 schoot hij tijdens één van de meest brute overvallen in de Nederlandse geschiedenis op de Albert Heijn in Oosterbeek twee medewerkers in koelen bloede dood. Een derde vakkenvuller overleefde de moordpartij ternauwernood; hij raakte gehandicapt.

27 augustus