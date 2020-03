Duitse politiek: Grens met Nederland dicht als coronaregels niet hetzelfde worden

Dat blijkt uit de brandbrief die de Kreis Borken donderdag heeft gestuurd naar de Duitse regering. De bestuurders maken zich zorgen over het feit dat de Nederlandse en de Duitse strategie tegen het coronavirus niet hetzelfde is. Dat maakt een grensregio kwetsbaar.

Laatste middel

In hun brief benadrukken zij dat er aan beide kanten van de grens dezelfde regels moeten komen. „Anders zou het laatste middel een grensafsluiting zijn voor niet-beroepsmatig passagiersvervoer. Dat is wat we allemaal niet willen en zeer zouden betreuren.”

„Met name in het grensgebied met Nederland maken we ons grote zorgen dat er in ons buurland nog winkelmogelijkheden zijn in de detailhandel, soms zelfs op zondag”, stellen de politici in hun brief aan de regering.

Juist een gebied met open grenzen is in hun visie een 'toegangspoort voor infectieketens’ als er geen gemeenschappelijke strategie is. In de brief roepen zij de Duitse regering op om met premier Rutte in overleg te treden over een gemeenschappelijke aanpak aan weerszijden van de grens.

Niet meer naar Nederland

Eerder deze week riep de Kreis Borken haar inwoners dringend op niet meer naar Nederland te reizen, om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Het is overigens niet verboden om naar Nederland te reizen.