Duitsland Instituut: vak Duits is in gevaar

Het vak Duits is in gevaar. Dat stelt het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Docenten zijn moeilijk te vinden en scholen kiezen vaker voor talen als Spaans, Chinees of Russisch.

Voor het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) reden om de noodklok te luiden. ,,Scholen kunnen zeggen: we vinden geen docent Duits, dus we gaan gewoon Spaans geven. Dat is schandalig. Iedereen moet de buurtalen leren”, stelt Synke Hotje van het landelijk kenniscentrum over Duitsland. Eén van de belangrijkste argumenten: Duitsland is onze grootste handelspartner, goed voor een waarde van bijna 190 miljard euro in 2018.

Naast het verplichte Engels in de onderbouw van havo en vwo moeten middelbare scholen Frans en/of Duits geven. Eén van deze twee vreemde talen mogen ze vervangen door bijvoorbeeld Spaans of Russisch. Op het vmbo zijn Duits en Frans al niet meer verplicht. Tel daarbij op dat het aantal leerlingen dat examen Frans doet afneemt en er al vmbo-scholen zijn die een streep door Duits zetten omdat het lastig is om genoeg docenten te vinden.

Schrappen

Het instituut vreest ook nog eens dat de verplichting voor een tweede moderne vreemde taal vervalt nu het ministerie van Onderwijs werkt aan een vernieuwing van alles wat scholieren moeten weten, ook wel bekend als Curriculum.nu. ,,Frans en Duits worden in één adem genoemd met onder meer Turks, Arabisch, Chinees, Spaans. Wij zijn bang dat scholen meer vrijheid krijgen om Duits te schrappen", verklaart Hotje.

Quote Frans en Duits worden in één adem genoemd met onder meer Turks, Arabisch, Chinees, Spaans. Wij zijn bang dat scholen meer vrijheid krijgen om Duits te schrappen Synke Hotje, Duitsland Instituut Amsterdam

Vooral het Engels heeft in de huidige plannen een verplicht karakter. Taaldocenten, maar ook andere belangenorganisaties vinden eveneens dat Duits en Frans voor meer leerlingen verplicht moeten worden. ,,Ga eens naar Frankrijk, Italië, maar ook Duitsland en probeer in het Engels te communiceren met die bewoners. Dat lukt vaak helemaal niet”, verklaart Jos Brink, lerarenopleider Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en één van de pleitbezorgers van het Manifest Buurtalen.

Bovendien vraagt het bedrijfsleven bij tal van vacatures kennis van deze buurtalen. Hoewel het Duits vooral op het vmbo zwaar onder druk staat, is die taal juist voor die leerlingen belangrijk, stelt Carel van der Burg, secretaris van de sectie Duits bij docentenvereniging Levende Talen. ,,Juist mensen met een mbo-opleiding komen op hun werk veel in aanraking met Duitstalige mensen, zoals chauffeurs of verkopers. Als het Duits echt verdwijnt, komt het bedrijfsleven in het verweer.”