Duitsland schrapt strenge coronaregels voor Suderwick en Dinxperlo door ‘unieke situatie’

Recordom­zet voor supers in paasperio­de

7 april De paasperiode betekende topdrukte voor de supermarkten. Volgens marktonderzoeker Nielsen waren de supers in de week voor Pasen goed voor een omzet van 974 miljoen euro. Daarmee is het vorige record van 915 miljoen euro dat vorig jaar in de boeken werd gezet verbeterd.