Duizend gemaskerde veganisten op de Dam, klimaatmars in Maastricht

In Amsterdam, Maastricht en Groningen zijn vandaag weer demonstranten de straat opgegaan om meer actie tegen klimaatverandering te eisen. Ook zijn op de Dam in Amsterdam veganisten bij elkaar om te protesteren tegen het gebruik van dieren.

De actie van de veganisten is georganiseerd door een organisatie die zich Anonymous for the Voiceless (AV) noemt. Met, volgens eigen zeggen, duizend mensen vormen zij op de Dam een 'Cube of Truth'. Gekleed in het zwart en 'gewapend' met videobeelden, borden met het woord 'truth' (waarheid) en witte maskers proberen ze de aandacht van voorbijgangers te trekken om te wijzen op dieren, milieu en gezondheid.

In Maastricht liepen naar schatting 1500 actievoerders door het stadscentrum in een tweede klimaatmars in de Limburgse hoofdstad in enkele weken tijd. De organisatoren zeggen dat de mars overheid en bedrijfsleven aan hun plicht moet herinneren om op te komen voor een gezond milieu. ,,Het is niet de plicht van de overheid om multinationals nog rijker te maken en hen nog meer invloed te geven'', aldus de organisatie Students4Climate. In Groningen en Amsterdam kwamen op een klimaatprotest 300 mensen af, aldus een woordvoerder van mede-organisator Earth Strike.

