Duizenden blauwe tompoucen over de toonbank in Spakenburg na bekerstunt: ‘Grandioos feest’

‘Ga het liefst met zak over mijn hoofd naar mijn werk’: zo reageren FC Utrecht-fans op de bekerblama­ge

Pijnlijk. Zo moet de dag van fanatiek FC Utrecht-supporter Niels, die werkt in een Spakenburgse viskraam in hartje Utrecht, geweest zijn. Hij moest de enorme flater van zijn club woensdag verwerken tussen collega’s die over niets anders spraken dan de eclatante Spakenburgse zege. ,,Verliezen van amateurs is gewoon klote.”