Duizenden dode kwallen op Vlissingse strand: ‘Ze zijn erg vroeg dit jaar’

Droogtepro­ble­men dreigen al vroeg: ‘Er moet veel regen vallen’

11:05 Waterbeheerders nemen voorzorgsmaatregelen om de beschikbaarheid van zoetwater in de zomer zo groot mogelijk te houden. Dit jaar worden al vroeg droogteproblemen verwacht, omdat het jaar al droger dan ooit is begonnen en er in april ook een klein neerslagtekort is ontstaan.