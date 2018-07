Duizenden extra tieners krijgen oproep voor prik tegen dodelijke bacterie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) meldt dat vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal gevallen van meningokokken stijgt, Blokhuis wil die groei nu beteugelen met de extra prikronde. ,,De kans om geïnfecteerd te raken is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen'', zegt Blokhuis. ,,Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.” De inenting is vrijwillig, Nederland kent geen vaccinatieplicht.