Duizenden mensen de straat op tegen groei luchtvaart in Nederland

Enkele duizenden demonstranten hebben vanmiddag in zes steden geprotesteerd tegen de groei van de luchtvaart. Met spandoeken met opschriften als 'Luchtvaart groeien doet de aarde gloeien', 'Luchtvaart die zorgen baart', 'Red de rust in Hoenderloo' en 'Noodlanding voor het klimaat' demonstreerden ze in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle.

Met rode kleding en attributen wilden de demonstranten 'een rood signaal' afgeven aan de overheid dat de grenzen aan de groei van het vliegverkeer zijn bereikt. De protestactie is bedacht door Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL), waarin de regionale bewonersverenigingen bij Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde samenwerken.



In Rotterdam verzamelden de betogers zich op het Kruisplein. Daar kwamen zo'n honderd mensen samen om een tegengeluid te laten horen. Ze hadden bordjes en spandoeken bij zich met daarop teksten als 'Stop de luchtvaartgroei' en 'Dat kan anders'. Jan Reijngoud uit Schiedam heeft dagelijks last van de vliegtuigen die vanaf Rotterdam Airport opstijgen en dalen. Ook hij kwam vanmiddag naar Rotterdam. ,,Als de wind westelijk staat, dan heb ik last van alle vliegtuigen die dalen en dan vliegen ze 150 tot 170 meter boven mijn hoofd naar beneden.’’

Herrie

Reijngoud woont al ruim veertig jaar in Schiedam en heeft de toestellen naar eigen zeggen in de loop der jaren steeds groter zien worden. ,,De herrie is ook flink toegenomen.’’ Hij is dan ook absoluut tegen uitbreiding van Rotterdam Airport. Hij zou ook heel blij zijn als er de komende jaren minder vliegtuigen vanaf Rotterdam Airport vliegen. ,,We liggen hier op een half uur van Schiphol met de trein, dus waarom zou je hier nog zo’n vliegveld in deze omgeving hebben?"



Als de vliegtuigen opstijgen, is het slapen voor Reijngoud gewoon voorbij. Op de vraag of het protest zin heeft, zegt hij: ,,Je doet het, wat moet je anders. Het enige wat ik kan doen is stemmen op partijen die tegen het vliegveld zijn." Dit jaar heeft hij dan ook op GroenLinks gestemd.

Schandalig

Deelnemers aan de manifestatie in Zwolle kwamen uit verschillende delen van het land om te protesteren tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. ,,Dit is schandalig”, aldus Hans Zijlstra uit het Friese Nijetrijne. Hij liep vanmiddag rond met een blauw-witte Friese vlag. ,, Speciaal voor de stilte ben ik op een boerderij gaan wonen op het platteland en dan krijg je dit.” Een eindje verderop protesteerde Willem in ’t Veld uit Klarenbeek. ,,Als de donder moeten we dat treinverkeer op orde krijgen, dan is vliegen binnen Europa helemaal niet nodig”, betoogde hij, gewapend met grote oordoppen en een mondkapje.



Bernard Gerard, secretaris van Beraad Vlieghinder Moet Minder was verantwoordelijk voor de Eindhovense tak van de demonstratie. ,,Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart en Greenpeace keren zich vandaag tegen de luchtvaart vanwege de geluidsoverlast, het klimaat en de gezondheid van Nederlanders. Er zijn nu acute groeizaken zoals Lelystad Airport en de groei van Eindhoven Airport dus het is nu het goede moment voor een demonstratie. Ik hoop op 200 of 300 man op deze locatie", aldus Gerard.

Volledig scherm Ook in Eindhoven gingen demonstranten de straat op. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Treinen