Duizenden mensen rijden rond met rijbewijs dat niet meer geldig is

Het gaat om mensen die bijvoorbeeld bestraft zijn omdat ze onder invloed reden of niet meer in staat zijn om auto te rijden. Het CBR stuurt in dat soort gevallen brieven naar de betreffende persoon met het verzoek het rijbewijs op te sturen naar de instantie. Deze heeft echter niet de bevoegdheid om het document op te eisen.



Alleen al sinds 2016 is door het CBR van meer dan 5000 mensen vastgesteld dat ze onterecht nog een rijbewijs hebben. De organisatie wijst erop dat niet al die mensen daar nog daadwerkelijk gebruik van maken. Op het niet inleveren van een ongeldig rijbewijs staat een boete van 230 euro. Wie er toch mee gaat rijden kan rekenen op een boete van 3.800 euro of zelfs een celstraf tot drie maanden. De afgelopen drie jaar hield de politie jaarlijks bijna 3000 mensen staande met een ongeldig rijbewijs.