Duizenden mensen zien taalfoutjes bij Meester Mark: ‘wil je stopen met belen ik bel om negen uur’

Rekenen op z’n Utregs: leerlingen krijgen rekensom­men over FC Utrecht, Dom én Overvecht

Het Gagelbos is 60 hectometer lang en 100 hectometer breed, hoeveel hectare is dit? Als ik voor een kilo kiprollade op de weekmarkt in Overvecht 14 euro moet betalen, hoeveel kost 200 gram? Leerlingen van groep 8 van basisschool Het Zand in Terwijde mochten als eerste school het hoofd breken over de pilot met wekelijkse Utrechtse rekensommen.

26 oktober