Duizenden patiënten houden klachten na corona: ‘Sommige mensen kunnen geen 2 meter meer lopen’

Friesland als laatste ook regenboog­pro­vin­cie

27 mei In Friesland wordt voortaan op Coming Out Dag, de internationale dag voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT), de regenboogvlag gehesen. Een meerderheid van de fracties in de Provinciale Staten stemde woensdag in met een motie. Friesland was als laatste provincie in Nederland nog geen regenboogprovincie.