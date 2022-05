Duizenden patiënten verloren voet of teen in coronajaren

Droogte schreeuwt om haast bij uitvoering deltaplan

De droogte is inmiddels een jaarlijks terugkerend probleem. Hoewel er al veel in gang is gezet om ons voor te bereiden op periodes met weinig neerslag, is het tijd voor een versnelling. En een forse ook, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

4 mei